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Пятов провел 90-й матч за сборную Украины

11:25 23 Читати українською
Пятов провел 90-й матч за сборную Украины
Андрей Пятов - голкипер сборной Украины

Вратарь сборной Украины установил для себя очередное историческое достижение.

Вчерашний матч со сборной Литвой стал для голкипера донецкого Шахтера Андрея Пятова 90-м в составе сборной Украины, – информирует Sport.ua. Он стал 6-м среди всех игроков и 2-м после Александра Шовковского среди голкиперов, которые достигли этого предела.

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33 раза Андрей защищал ворота национальной дружины в чемпионатах мира, 27 – в товарищеских встречах, 26 – в чемпионатах Европы, 3 – в Лиге наций, 1 – в международном турнире.

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33 раза ставил Пятова в состав Михаил Фоменко, 23 – Андрей Шевченко, 13 – Алексей Михайличенко, 12 – Олег Блохин, 4 – Юрий Калитвинцев, по 2 – Мирон Маркевич и Андрей Баль, 1 – Александр Заваров.

К слову, по числу матчей ранга чемпионата Европы Андрей Пятов уступает на сегодняшний день только Андрею Шевченко (29 игр) и Анатолию Тимощуку (28).

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