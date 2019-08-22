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Пятов пропустил тренировку Шахтера – голкипер может может не сыграть против Мариуполя

14:40 30 Читати українською
Пятов пропустил тренировку Шахтера – голкипер может может не сыграть против Мариуполя
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов не занимался вместе с командой на утренней тренировке.

 

Голкипер Шахтера Андрей Пятов не тренировался вместе с командой на утреннем занятии, передает Tribuna.

Коваленко заявил, что готов к матчу с Мариуполем – он еще не играл за Шахтер в текущем сезоне

Отмечается, что 35-летний вратарь отдельно занимался фитнесом. На тренировке присутствовали Георгий Ермаков, Евгений Гриценко и Алексей Шевченко из голкиперов. Добавляется, что Анатолий Трубин и Даниил Сикан играли за дубль.

Напомним, следующий матч Шахтер проведут 25 августа против Мариуполя.

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Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Шахтер - Мариуполь
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