Вратарь "горняков" Андрей Пятов не скрывает своего удовлетворения от решения продолжить сотрудничество с донецким клубом.

"31 мая 2021 года – еще одна страница моей истории в любимом клубе Шахтер. Из эмоций сейчас радость и гордость. Готовность отдавать все силы на поле.

Пятов продлил контракт с Шахтером

Кажется, 13 декабря 2006 года свой первый контракт подписывал совсем другой парень, а эмоции такие же. Шахтер – навсегда, Шахтер – в моей душе", – написал Пятов на своей странице в социальной сети Instagram, подкрепив сообщение видео своего прихода в донецкий клуб.

Напомним, 36-летний ветеран будет выступать за "горняков" еще два года – до конца сезона 2022/23.

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