Андрей Пятов был признан лучшим футболистом "горняков" в октябре, сообщает пресс-служба клуба. За него отдали голос почти 3 тысячи человек (48%).

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В октябре Пятов провел в составе Шахтера два матча – в них он не пропускал. Сначала Андрей сохранил свои ворота сухими в украинском Классическом с Динамо (0:0), а позже отстоял на ноль в кубковом противостоянии с Черноморцем (3:0).

Отметим, что второе место завоевал Георгий Судаков (1023 голоса), опередив Тете всего на 49 голосов.

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