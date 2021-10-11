"100 матчей за сборную? Для меня была важной победа. Я понимал, что мне выпал шанс. Видите, я хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому.

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Я отдавался полностью, понимал, что шансы у нас хорошие. Переживал за результат. Жена полностью меня поддерживает. Она рада, я это вижу. Она любит, когда я играю. На стадион не ходила больше года, а сейчас посещает, вместе с детьми болеет и переживает", – пояснил Пятов в комментарии Великому футболу.

Напомним, 37-летний кипер Шахтера планировал расставаться со сборной после Евро-2020, однако именно он стал основным у Александра Петракова.

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