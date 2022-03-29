Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов будет получать игровую практику вместе с харьковским клубом.

О решении приютить в команде игроков сборной Украины из клубов УПЛ рассказал вице-президент Металлиста Евгений Красников.

"Мы приглашаем к себе на тренировки ребят, которые находятся без клубов, особенно сборников. Сегодня к нам должен приехать Пятов. Идея пригласить сборников на тренировки Металлиста принадлежит Ярославскому", – цитирует Красникова FanDay .

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Напомним, Андрей Пятов вместе с четырьмя детьми покинул Украину после начала полномасштабного вторжения России и остановился в Румынии. Форму он поддерживал с местным Стяуа.

Металлист война застала на сборах в Турции. Коллектив во главе с Александром Кучером продолжает заниматься и даже проводит товарищеские матчи.

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