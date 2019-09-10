"Пятов приглашал на Лигу чемпионов", – освобожденный из плена моряк

Освобожденный из плена моряк Вячеслав Зинченко рассказал о разговоре с голкипером Шахтера Андреем Пятовым.

"Пятов сказал: "Спасибо, что вернулись". Приглашал на Лигу чемпионов, попросил, чтобы я узнал, кто хочет.

Павелко: Заслуженная победа сборной Украины, посвященная освобожденным сегодня из плена России нашим Героям

Ответил, что у нас лечение, на этот матч не попадем, но попросил, чтобы мы поехали на матч с Португалией. Пребывая в плену, очень хотел попасть именно на этот матч", – сказал освобожден моряк каналу Украина.

Напомним, 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и Россией. Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов 18 сентября матчем против Манчестер Сити.

Украина – Нигерия: анонс товарищеского матча