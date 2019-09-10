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"Пятов приглашал на Лигу чемпионов", – освобожденный из плена моряк

09:40 106 Читати українською
"Пятов приглашал на Лигу чемпионов", – освобожденный из плена моряк
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Освобожденный из плена моряк Вячеслав Зинченко рассказал о разговоре с голкипером Шахтера Андреем Пятовым.

 

"Пятов сказал: "Спасибо, что вернулись". Приглашал на Лигу чемпионов, попросил, чтобы я узнал, кто хочет.

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Ответил, что у нас лечение, на этот матч не попадем, но попросил, чтобы мы поехали на матч с Португалией. Пребывая в плену, очень хотел попасть именно на этот матч", – сказал освобожден моряк каналу Украина.

Напомним, 7 сентября произошел обмен пленными между Украиной и Россией. Шахтер стартует в групповом этапе Лиги чемпионов 18 сентября матчем против Манчестер Сити.

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Шахтер - Манчестер Сити Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Андрей Пятов Андрей Пятов
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