Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов находится в шаге от исторического достижения.

Сборная Украины одержала победу в товарищеском матче против Кипра со счетом 4:0. Для 36-летнего вратаря это был 46 "сухой" поединок за национальную команду, сообщает football.ua.

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По этому показателю голкипер Шахтера сравнялся с легендой Динамо Александром Шовковским, который был единоличным рекордсменом по количеству "сухих" матчей в сборной среди вратарей.

Заметим, в сине-желтой футболке Андрей Пятов провел 97 матчей, в которых пропустил 78 мячей в свои ворота.

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