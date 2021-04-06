Андрей Пятов в день игры Ворскла – Шахтер (0:2) посетил детский дом семейного типа, где проживают Александр и Ирина Рудковские. Они воспитывают 11 детей в возрасте от 6 до 20 лет.

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Голкипер Шахтера появился не с пустыми руками. Андрей подарил детям мячи, рюкзаки для обуви, шарфы и футболку с собственным автографом. Пятов был поражен гостеприимством и пообещал еще раз побывать в гостях, сообщает официальный сайт Шахтера.

К слову, 36-летний футболист поддерживает благотворительные инициативы уже около 5 лет.

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