Пятов находиться в топ-7 лучших игроков отбора к Евро-2020 по версии УЕФА

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов попал в топ-7 лучших футболистов национальных команд в текущем сезоне по версии УЕФА.

Украинец занимает 7 место в топ-лучших игроков национальных команд, информирует официальный сайт УЕФА.

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Сейчас рейтинг возглавляет Мемфис Депай (Нидерланды). Вслед за ним расположились Серхио Рамос (Испания), Маттейс Де Лигт (Нилерланды), Яспер Силлессен (Нидерданлы) Вирджил ван Дейк (Нидерланды), Харис Сеферович (Швейцария), Андрей Пятов (Украина).

УЕФА оценивает игроков по различным критериям, которые свойственны их амплуа.

В текущем сезоне вратарь Шахтера сыграл в четырех официальных матчах за "сине-желтых", пропустив при этом лишь один гол.

Отметим, что именно Пятов стал лучшим игроком отборочного матча Евро-2020 между Португалией и Украиной.

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