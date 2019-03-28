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Пятов попал в топ-5 голкиперов отбора Евро-2020

08:26 6 Читати українською
Пятов попал в топ-5 голкиперов отбора Евро-2020
Андрей Пятов / ФФУ

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов находится среди лучших вратарей отбора на Евро-2020 по количеству сэйвов.

На счету Пятова 12 сейвов в двух матчах, что позволяет ему делить по этому показателю третье место с Ариэлем Харушем (Израиль) и Алексеем Кошелевым (Молдова).

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Лидер по количеству сейвов – Руне Ярстейн из Норвегии, у него 16 сейвов. Бенджамин Бюхель из Лихтенштейна сделал 13 сейвов.

Пятов находиться в топ-7 лучших игроков отбора к Евро-2020 по версии УЕФА

Пятов провел два стартовых матча отбора Евро-2020, пропустив в них лишь один мяч.

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Андрей Пятов Андрей Пятов Украина Украина Евро-2020
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