Голкипер Шахтера Андрей Пятов наконец получил долгожданные три бутылки пива от легенды Барселоны, а сейчас уже новоиспеченной звезды ПСЖ Лионеля Месси.

"Дождался уникального подарка от Месси. Хотелось бы написать "Приятно быть причастным к рекорду", но это не так. Пропускать в свои ворота неприятно в турнире любого уровня.

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Могу сказать одно: рекорд Лео (Месси в декабре прошлого года побил достижение Пеле – прим. Футбол 24) вызывает уважение. Как думаете, кто-то из нового поколения футболистов сможет стать конкурентом Месси по количеству голов за один клуб?

Решил, что две бутылочки с лимитированной коллекции (всего 160 вратарей в мире получили такие же) оставлю себе. Одну выставлю на аукцион, а вырученные средства направим с женой на помощь проекту, которому уже давно помогаем. Детали расскажу позже", – написал Пятов в своем Instagram.

Напомним, бренд Budweiser в честь рекорда Лионеля Месси выпустил лимитированную коллекцию пива, которую решил разослать всем голкиперам, которым забивал аргентинец. Каждый вратарь получил количество бутылок хмельного напитка, равное количеству пропущенных от Месси мячей, к этому еще и прилагалось сопроводительное письмо.

Кроме Пятова, от 6-кратного обладателя "Золотого мяча" презенты должны были получить еще два украинца – Руслан Нещерет и Александр Шовковский.

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