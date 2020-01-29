Пятов поделился секретами подготовительного процесса на сборах

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал об особенностях подготовки к сезону на первом тренировочном сборе в Турции.

"На сборах обращаем внимание на все: на тактику, технику. Главное сейчас – тактически подготовиться к встрече с ближайшим соперником, и немного в физике добавить благодаря интенсивным тренировкам. В целом все нормально и сборы идут своим чередом.

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У каждого наставника свое видение процесса. Мы не бегаем, круги не наматываем, вся работа проходит через упражнения с мячом. Таков сейчас футбол, как и принципы нашего тренерского штаба. Вратари тоже много тренируются рядом с полевыми игроками, много работают ногами. Ведь задача каждого вратаря – играть как последний защитник. Тренеры подключают нас к упражнениям как нейтральных футболистов, играем в квадраты. Мы провели только три встречи, а планируется еще достаточно матчей. На втором сборе, наверное, будем играть по 90 минут. Все привычно: начинаем понемногу, пробуем, ощущаем игру и под конец сборов выходим на свой уровень.

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Приближается противостояние с Бенфикой в ​​Лиге Европы. Конечно, мы следим за ее выступлениями, анализируем. Сегодня есть много приложений, где можно скачать и посмотреть игры, обзоры матчей соперника. Думаю, единственный плюс Бенфики в том, что у них продолжается чемпионат, официальные встречи, а так наши шансы равны", – цитирует Пятова официальный сайт клуба.

Напомним, первый поединок между Шахтером и Бенфикой в ​​Лиге Европы состоится в Харькове 20 февраля в 19:55. Ответный матч в Лиссабоне – уже через неделю, 27 февраля, в 22:00.

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