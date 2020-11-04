Пятов поддержал партнеров после болезненного поражения от Боруссии М
Голкипер Шахтера Андрей Пятов призвал команду держаться вместе, несмотря на ужасный результат матча с Боруссией М (0:6).
Ветеран "горняков" на поле не вышел, но переживает трудный момент наравне со всеми партнерами.
Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча
"Поражения – часть футбола, ошибки – часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно – делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре. Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня, как никогда", – написал Пятов в Instagram.
Напомним, свой следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Боруссии М.
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