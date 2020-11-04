Ветеран "горняков" на поле не вышел, но переживает трудный момент наравне со всеми партнерами.

Шахтер – Боруссия М – 0:6 – видео голов и обзор матча

"Поражения – часть футбола, ошибки – часть футбола. Это был тяжелый вечер для нас, но важно – делать правильные выводы и стремиться к тому, чтобы становиться лучше в каждой игре. Это только половина пути. Уверен, мы будем только сильнее и сможем достичь своей цели. Поддержите команду сегодня, как никогда", – написал Пятов в Instagram.

Напомним, свой следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет 25 ноября – команда Каштру попытается взять реванш у Боруссии М.

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