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Пятов: Первые матчи с немецкими клубами у нас всегда получались удачными

16:24 18 Читати українською
Пятов: Первые матчи с немецкими клубами у нас всегда получались удачными
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против Айнтрахта.

"Конечно, если брать Баварию, разница есть. В принципе, все зависит от нас. Первые игры с немецкими клубами у нас всегда получались удачными. Надеюсь, что и в этот раз получится", – сказал Пятов Футбол NEWS.

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Первый матч 1/16 финала Лиги Европы Шахтер – Айнтрахт состоится сегодня, 14 февраля, в 22:00 по киевскому времени на ОСК Металлист. В Харьков приехали около 3 тысяч немецких фанатов.

Лига Европы1/16 финала

Шахтер - Айнтрахт Франкфурт: Четверг 14 февраля 2019

Шахтер
до матча
4
час
:
53
мин
Айнтрахт Франкфурт
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Шахтер - Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лига Европы Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
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