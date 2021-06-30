Пятов передал эффектный привет "диванным критикам" после победы над Швецией
Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поблагодарил настоящих фанов за поддержку в матче плей-офф чемпионата Европы.
"Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение "до" и "после" каждого матча! Без исключений!
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Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание осуществилось (отпраздновать день рождения на Евро – Футбол 24) ", – написал Пятов в своем Instagram.
Напомним, сборная Украины одолела Швецию (2:1) в 1/8 финала Евро-2020, а победный мяч на последних секундах в свой актив записал Артем Довбик. В четвертьфинале "сине-желтых" проэкзаменует Англия.
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