Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поблагодарил настоящих фанов за поддержку в матче плей-офф чемпионата Европы.

"Настоящие болельщики всегда с командой. Важно перечитывать это предложение "до" и "после" каждого матча! Без исключений!

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Большой привет профессиональным диванным критикам. P.S. Вот и желание осуществилось (отпраздновать день рождения на Евро – Футбол 24) ", – написал Пятов в своем Instagram.

Напомним, сборная Украины одолела Швецию (2:1) в 1/8 финала Евро-2020, а победный мяч на последних секундах в свой актив записал Артем Довбик. В четвертьфинале "сине-желтых" проэкзаменует Англия.

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