Пятов озвучил неприятную новость для своих конкурентов в сборной Украины

Голкипер донецкого Шахтера и национальной команды Украины Андрей Пятов прокомментировал перенос Евро-2020 на следующий год.

"За год что-то может произойти. Кто-то может сменить клуб, бывают травмы. Жизнь поменяется у кого-то. Но не скажу, что это сильно повлияет на стиль игры сборной. Все покажет итоговый результат на Евро, хорошо это было или плохо.

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Мне интересно, как они поменяют формат. Если мы будем вместо товарищеских матчей в этом году играть Лигу наций, то даже хорошо. Мы проведем 6 матчей с одними из лучших сборных в мире.

В сборной, конечно, появятся новые имена. Кто-то раскрывается. Здесь нельзя предугадать. Все в жизни бывает. Может и молодой игрок доказать, что он действительно готов играть в основном составе сборной Украины.

Я оцениваю ситуацию с переносом из-за коронавируса не как футболист, а как гражданин, отец. Такого никогда не было, чтобы из-за вируса все закрыли, прекратили соревнования.

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Как футболисту мне тяжело находиться вне спорта, вне команды. Но надо брать позитивные моменты, что ты находишься с семьей, а твоя обязанность ее оберегать.

Поехать на Евро – это была моя мечта. Я это заслужил. Работал, готовился, проходил этот путь с командой. Отдавать это место никому просто так не собираюсь. Если кто-то будет сильнее, тренер скажет "извини", то без обид, наоборот – буду поддерживать, чтобы сборная хорошо выступила.

Но легко место никому не отдам. Я готов, для меня это своеобразный вызов. Я не собирался заканчивать с футболом. У меня есть силы. Если я нужен сборной – буду доказывать. Если не буду тянуть уровень – тогда все", – цитирует Пятова Tribuna со ссылкой на Football Hub.

Напомним, что Андрей Пятов является основным вратарем "сине-желтых" с 2009 года, когда вытеснил из рамки сборной Александра Шовковского. В этом году в июне киперу Шахтера исполнится 36.

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