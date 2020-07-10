Пятов откровенно оценил жребий Шахтера в Лиге Европы

Голкипер Шахтера Андрей Пятов поделился мыслями относительно жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы.

"Дай Бог, чтобы Шахтер прошел дальше. Мы будем прилагать все усилия, чтобы во второй игре с Вольфсбургом получить нужный нам результат. Что касается возможного соперника, то мы знаем, что Базель уверенно выиграл первый матч у Айнтрахта (3:0), и, наверное, процентов на 90 обеспечил себе выход в следующий раунд. Если так, то это хороший оппонент, с которым мы встречались очень давно. Там многое изменилось. Еще рано, конечно, забегать вперед, но могу сказать, что я доволен жеребьевкой .

Каштру осторожно прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы

В новом формате и состоит непредсказуемость турнира – один матч, где многое будут решать различные моменты и детали: кто как настроится на игру, кому будет способствовать успех. Главное, что мы уже провели жеребьевку, этот турнир состоится и футбол наконец ожил. У всех одинаковые шансы, и пусть победит сильнейший!

Я счастлив, что второй матч с Вольфсбургом сыграем дома! Хотя в этой ситуации играем без болельщиков, однако фактор своего стадиона должен сыграть на руку. Поэтому для нас это огромный плюс", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы 2019/20 – Шахтер получил сетку неплохих соперников