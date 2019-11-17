Пятов опередил Шовковского по количеству матчей в сборной Украины – новый рекорд среди вратарей

Заключительный матч отбора Евро-2020 против Сербии стал особенным для голкипера сборной Украины Андрея Пятова.

Игрок Шахтера проводит 93-ий поединок в составе национальной сборной, информирует сайт УАФ.

Сербия – Украина – видео гола

По этому показателю Пятов опередил бывшего вратаря Динамо Александра Шовковского, который сейчас работает в тренерском штабе Андрея Шевченко. В общем списке ветеранов сборной Украины страж ворот дончан вырвался на чистую пятую строчку, а лидером остается Анатолий Тимощук – 144 матча в футболке главной команды страны.

Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Напомним, Пятов провел от звонка до звонка все игры текущего отбора на Евро – в семи турах он пропустил лишь 2 мяча (до матча против Сербии).