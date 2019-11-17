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Пятов опередил Шовковского по количеству матчей в сборной Украины – новый рекорд среди вратарей

16:43 74 Читати українською
Пятов опередил Шовковского по количеству матчей в сборной Украины – новый рекорд среди вратарей
Андрей Пятов / Getty Images

Заключительный матч отбора Евро-2020 против Сербии стал особенным для голкипера сборной Украины Андрея Пятова.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович

Игрок Шахтера проводит 93-ий поединок в составе национальной сборной, информирует сайт УАФ.

Сербия – Украина – видео гола

По этому показателю Пятов опередил бывшего вратаря Динамо Александра Шовковского, который сейчас работает в тренерском штабе Андрея Шевченко. В общем списке ветеранов сборной Украины страж ворот дончан вырвался на чистую пятую строчку, а лидером остается Анатолий Тимощук – 144 матча в футболке главной команды страны.

Сербия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2020

Напомним, Пятов провел от звонка до звонка все игры текущего отбора на Евро – в семи турах он пропустил лишь 2 мяча (до матча против Сербии).

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Теги
Евро-2020 Сербия - Украина Андрей Пятов Андрей Пятов Украина Украина Сборная Украины Рекорды Александр Шовковский Александр Шовковский
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