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Пятов оценил формат завершения сезона Лиги Европы

11:50 - Читати українською
Пятов оценил формат завершения сезона Лиги Европы
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер "горняков" Андрей Пятов готов продолжать борьбу в Лиге Европы.

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"В сложившейся ситуации доигрывать турнир в таком формате – вариант идеальный. Проводить по два матча в такие сжатые сроки – просто нереально.

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С условиями согласились клубы, понимая, что иначе никак не получается, поэтому ничего страшного не будет. Такая ситуация, и всем нужно из нее выходить", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, УЕФА решил провести ключевые матчи Лиги Европы в формате турнира по 8-ми команды. На стадии 1/8 финала "горняки" соревнуются с Вольфсбургом, в первом матче подопечные Каштру на выезде победили немцев (2:1).

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Теги
Шахтер Шахтер Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Андрей Андрей Пятов
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