Пятов оценил формат завершения сезона Лиги Европы

Голкипер "горняков" Андрей Пятов готов продолжать борьбу в Лиге Европы.

"В сложившейся ситуации доигрывать турнир в таком формате – вариант идеальный. Проводить по два матча в такие сжатые сроки – просто нереально.

Пятов: Не стану восхвалять Трубина – вокруг него и так слишком много пиара

С условиями согласились клубы, понимая, что иначе никак не получается, поэтому ничего страшного не будет. Такая ситуация, и всем нужно из нее выходить", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, УЕФА решил провести ключевые матчи Лиги Европы в формате турнира по 8-ми команды. На стадии 1/8 финала "горняки" соревнуются с Вольфсбургом, в первом матче подопечные Каштру на выезде победили немцев (2:1).

"Тимощук завжди намагався травмувати мене": Маріана Саву кривдили у Шахтарі, а Ахметов пропонував броньований "Мерседес"