Пятов объяснил, почему нужно доиграть чемпионат Украины

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, почему чемпионат Украины нужно доиграть до конца.

"Мы всегда за спортивную часть. Все должно решиться на поле. Мы все надеемся, мечтаем, чтобы скорее вернуться. Давайте, пусть все решится на поле. Тот же Шахтер, как бы его не считали чемпионом, но все-таки хочется сыграть оставшиеся матчи, не расслабиться, не растерять запас и доказать, что мы сильнее.

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Тем более, сейчас команды разделились на шестерки. У нас должны быть сумасшедшие по напряжению матче между собой. В этом праздник. Мы футболисты, мы живем этим, это наша работа, это наша жизнь. Мы хотим вернуться к нему и активно участвовать", – поделился Пятов в эфире для YouTube-канала УАФ.

Напомним, чемпионат Украины, как и другие спортивные соревнования, приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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