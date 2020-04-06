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Пятов объяснил, почему до сих пор не перешел в европейский клуб

14:26 99 Читати українською
Пятов объяснил, почему до сих пор не перешел в европейский клуб
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов не расстраивается, что не удалось попробовать свои силы в Европе.

"Я попал в ту команду, которая постоянно ездит за границу на матчи еврокубков. Меня это радует. А еще больше радуюсь, когда в феврале, марте, апреле, а особенно в мае мы играем за рубежом (Смеется.) Вот это – стимул.

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То, что не попал в иностранный клуб... Значит, своей игрой не убедил сделать серьезное предложение. Да и не факт, что я бы его принял. Меня все устраивает в клубе, который ставит максимальные задачи и уже доказал, что может достичь больших успехов в еврокубках.

Не могу назвать себя фанатом какого-то клуба. Я скорее фанат Хосепа Гвардиолы. Очень импонирует стиль его футбола. Тренировал Барселону – нравилась Барселона, был в Баварии – следил за Баварией. Самое интересное, что я против него раз 14 уже играл (смеется). Горжусь этим. Нравится работа Клоппа. Он поднял Ливерпуль и сделал его number one", – сказал Пятов.

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