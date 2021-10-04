"Работа в каждом матче важна. Игра по-разному складывается. Нет одинаковых матчей. Главное – концентрация. Динамо имело 3 очка отрыва от нас, они играли более осторожно, на контратаках. Некоторые моменты у них получались. Где-то нам не хватило в завершающей стадии.

Боевой мир в видеообзоре матча Динамо – Шахтер

Отрыв остался. Еще очень длинная дистанция. Вся борьба впереди. Результат на табло – 0:0. Команды в обороне сыграли хорошо, в нападении не забили. Это футбол. Никто не хотел проигрывать. Игра шла до гола.

Нашел ли Де Дзерби свою игру в Шахтере? Вам (журналистам – Футбол 24) виднее. Вы же специалисты, эксперты. Мы работаем, продолжаем. Мы проделали очень большую работу, и еще больше нам предстоит. Идем своим путем. Как выходит – у нас есть главный тренер, он разбирает, видит. Тем более, вы тоже видите игру и сами делаете выводы.

Благодаря чему я получил место в воротах? Просто появился шанс – я им пользуюсь. У нас абсолютно здоровая конкуренция. Трубин получил травму. Поддерживал, настраивал себя. А там уже тренерам выбирать", – сказал Андрей Пятов в эфире YouTube-проекта "Профутбол".

Напомним, Динамо и Шахтер расписали нулевую ничью в матче 10-го тура УПЛ. Киевляне сохранили лидерство в турнирной таблице и 3-очковое преимущество над дончанами.

Динамо остановило Шахтер в горячей битве тура и сохранило лидерство в УПЛ