"Сборная Шотландии? Особо не следил за ними. Теперь буду следить. Робертсон? Я знаю. Будет время, мы подготовимся. Я играл раньше на этом стадионе. Наша сборная проиграла шотландцам. Не могу сказать, что это – фартовый стадион. Хотя летом на Евро мы обыграли там шведскую сборную.

"Молил Бога, чтобы не попали на Италию и Португалию", – Петраков отреагировал на жребий сборной Украины

Доволен ли Петраков, что не достались Италия или Португалия? Да. Важно, что не попали Италия и Португалия. Теперь у него есть 4 месяца, чтобы подготовиться. Всю ответственность он понимает, ну и ребята тоже. Очередной плей-офф для сборной Украины? Что-то изменилось. Все решается в одной игре, а не в двух матчах. Нужно настраиваться как на финал. Все силы нужно отдавать.

Помню, мы играли стыки со Словенией. Во Львове выиграли 2:0, а затем могли минимально уступить гостях. Есть 90 минут, возможно 120 минут и серия пенальти. Очень много деталей, кто как играет по стандартам и прочее. Мы все это изучим. Будет интересно", – поделился Пятов в комментарии Sportarena.

К слову, матч состоится в Глазго 24 марта, стартовый свисток прозвучит в 21:45. В случае победы сборной Украины предстоит сыграть против победителя пары Уэльс – Австрия, чтобы завоевать путевку на Мундиаль.

Результаты жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 – Украина получила соперников, Италия либо Португалия пропустит Мундиаль