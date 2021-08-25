"Это футбольная жизнь. Во-первых, я не шел к закату карьеры. Я бы не подписывал новый контракт. Тем более я уже говорил, что у меня амбициозный контракт, где я хочу и должен бороться за место. Это моё решение.

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Если увижу, что не тяну, скажу: "Спасибо, до свидания". А так во мне живут амбиции. Наверное, заново все забурлило. Конечно, не такой шанс я бы хотел, чтобы мои коллеги и друзья получали травмы.

Я не ставлю себе задачу играть долго, как Буффон. Хочу помогать команде. Главное, чтобы травмы обходили стороной, это самое главное. Буду стараться. Если тренерский штаб, президент скажет: "Прости, но ты нам не нужен". Тогда да, я все пойму, буду принимать решение", – сказал Пятов в эфире YouTube-канала Бомбардир.

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