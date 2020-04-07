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Пятов назвал свою лучшую черту характера, которая досталась голкиперу сборной Украины от матери

06:30 47 Читати українською
Пятов назвал свою лучшую черту характера, которая досталась голкиперу сборной Украины от матери
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Вратарь Шахтера и национальной команды Андрей Пятов признался, кто является для него примером.

"У меня очень умная и рассудительная мама. Запомнилось на всю жизнь, как она говорила: "Есть уважение. Никакими деньгами, никакими золотом-бриллиантами-машинами ты не купишь уважение".

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Я часто бывал у нее на работе и видел, насколько ее уважают коллеги и начальники. Она качественно и добросовестно выполняла свою работу, благосклонно относилась к людям. Вот этот пример ярко отложился в моей жизни.

Я стараюсь быть столь же добрым и открытым человеком. Но, к сожалению, не каждому угодишь... Кто-то видит во мне злого", – рассказал Пятов в интервью Футбол 24.

Напомним, в Шахтер Андрей перебрался в 2007-м из полтавской Ворсклы.

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Источник: Футбол 24
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