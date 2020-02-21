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Пятов назвал результат, на который заслуживал Шахтер в матче с Бенфикой

00:34 32 Читати українською
Пятов назвал результат, на который заслуживал Шахтер в матче с Бенфикой
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Лидер Шахтера Андрей Пятов считает, что "горняки" заслуживали большего в матче 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики (2:1).

56’ Алан Патрик
72’ Виктор Коваленко
 
Пицци 66’
56’ Алан Патрик
66’ Пицци
72’ Виктор Коваленко

"Мы готовились к этой встрече, набрали форму. Согласен с тем, что лучше бы выиграли 1:0, а не 2:1. Ненужный гол пропустили. Могли спокойно выиграть 3:0 и ехать на выезд.

Шахтер – Бенфика – 2:1 – видео голов и обзор матча

Может, даже так лучше – будем такими же собранными. Я приятно удивлен всей командой. Буквально все выполнили огромный объем работы, все отработали 90 минут", – цитирует Пятова Sport.ua.

Напомним, ответный матч между этими соперниками состоится 27 февраля, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Шахтер обыграл Бенфику несмотря на проблемы с VAR в историческом матче 1/16 ЛЕ

blog_ava
Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча 1/16 Лиги Европы – как это было
20 февраля
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Теги
Лига Европы Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер Шахтер - Бенфика
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