"Я не люблю обсуждать вратарей. Я с Жорой общаюсь хорошо, после Франции с ним общался, перед Германией и Испанией. Я всегда буду защищать и поддерживать вратарей. Но могу одно сказать, что Жора показал уровень настоящего вратаря в плане психологии. Потому что у голкипера бывают разные матчи.

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Ты можешь пропустить семь, два или четыре мяча. Но то, как ты потом выходишь из этих матчей и буквально за короткий период показываешь уровень настоящего профессионала, с устойчивой психикой. Жора это настолько показал в своих играх, после Франции, я ему стоя аплодирую. Он стал той опорой, на которую вся сборная в тот период смогла опереться, и я считаю, что это его заслуга, что Украина получила именно такой результат в конце.

Эти игры показали, что у нас есть хорошая команда. Есть хорошие футболисты. Да, нам не хватает стабильности, и поэтому индивидуальности здесь помогают. Наверное, Жора взял на себя качества лидера, той опоры, на которую сборная молодых игроков смогла опереться и выйти, перетерпеть и добиться нужного результата", – отметил Пятов в эфире Youtube-канала УАФ.

Напомним, Бущан стал главным героем октябрьских матчей сборной Украины, осуществив 20 сейвов только в двух матчах Лиги наций против Германии и Испании.

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