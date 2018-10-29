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Пятов назвал главный матч в карьере

20 октября 12:18 181 Читати українською
Пятов назвал главный матч в карьере
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, какой матч считает главным в своей карьере

"В детстве я был кировоградским мальчишкой, который сидел, смотрел футбол по телевизору и болел за сборную Украины. Тогда я даже представить не мог, что окажусь в такой большой команде и в национальной сборной.

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Я никогда не ставлю свои личные рекорды выше команды. Для меня важнее, что в матче с Десной мы одержали победу, чем мои 400 игр.

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Памятных матчей за Шахтер было много. Каждая игра – это маленькая история. Конечно же, есть один самый памятный матч – это финал Кубка УЕФА. Это самый главный матч в моей карьере", – передает слова Пятова клубное телевидение ФК Шахтер.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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