"Маловероятно, что Динамо потеряет очки во всех четырех матчах. Конечно, это для нас больно и неприятно. Думаю, что впереди нас ждет много разборов: когда закончится сезон, руководство соберет команду и скажет, что мы делали не так и как двигаться дальше.

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Мы ко всему готовы. Понимаем свою ответственность, свои ошибки. Прежде всего, мы должны винить только себя, потому что мы потеряли много очков там, где не должны были терять. Но Шахтер всегда стремится побеждать. Осталось четыре матча, и в этих четырех играх мы должны победить", – сказал Пятов в комментарии Shakhtar NEWS.

Напомним, после 22-х туров Шахтер отстает от лидера первенства – Динамо – уже на десять очков.

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