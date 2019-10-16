toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ ЕВРО-2020

Пятов назвал главную причину бешеного успеха сборной Украины

10:08 161 Читати українською
Пятов назвал главную причину бешеного успеха сборной Украины
Андрей Пятов / Getty Images

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился мыслями относительно досрочного выхода "сине-желтых" в основную часть Евро-2020.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

"Залог нашего успеха в единстве. В сборной все изменилось, поэтому есть результат. Мы сейчас получаем удовольствие от футбола. Сначала, может, не все верили, что сборной Украины удастся выполнить задание, но своей игрой и, соответственно, результатом мы заранее закрыли вопрос о победителе группы.

Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

Мы стремимся быть еще сильнее. Сейчас сборная заранее получила право участия в финальной части чемпионата Европы. Думаю, даже от этого рейтинг нашей сборной улучшится.

Победа над действующим чемпионом Европы – это прекрасно, но я всегда спокойно воспринимаю подобные ситуации. Впереди еще немало матчей, в которых напряжение будет не меньшим", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины до сих пор не потерпела ни одного поражения в отборе на Евро-2020 – шесть побед и одна ничья в семи турах.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией

blog_ava
Победная ничья Испании в видеообзоре матча против Швеции
00:55
202
Теги
Евро-2020 Украина - Португалия Сборная Украины Украина Украина Андрей Пятов Андрей Пятов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
9
час
:
51
мин
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Байер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук