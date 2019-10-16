Пятов назвал главную причину бешеного успеха сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился мыслями относительно досрочного выхода "сине-желтых" в основную часть Евро-2020.

"Залог нашего успеха в единстве. В сборной все изменилось, поэтому есть результат. Мы сейчас получаем удовольствие от футбола. Сначала, может, не все верили, что сборной Украины удастся выполнить задание, но своей игрой и, соответственно, результатом мы заранее закрыли вопрос о победителе группы.

Жеребьевка Евро-2020: Украина имеет все шансы попасть в 1-й корзину, но рискует и так оказаться в группе смерти

Мы стремимся быть еще сильнее. Сейчас сборная заранее получила право участия в финальной части чемпионата Европы. Думаю, даже от этого рейтинг нашей сборной улучшится.

Победа над действующим чемпионом Европы – это прекрасно, но я всегда спокойно воспринимаю подобные ситуации. Впереди еще немало матчей, в которых напряжение будет не меньшим", – цитирует Пятова официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины до сих пор не потерпела ни одного поражения в отборе на Евро-2020 – шесть побед и одна ничья в семи турах.

Шевченко "виноват" во всех победах, или Кто злорадствует над триумфом Украины: реакция соцсетей на матч с Португалией