"Кто заменил Коноплянку в статусе главного юмориста сборной Украины? У нас никогда не было проблем с чувством юмора. Просто Женя своеобразный. Не скажу, что он был прямо главный шутник.

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У нас есть Серега Кривцов, вся сборная знает, как он любит пошутить. Он один из сильнейших юмористов. Тот же Худжамов был в свое время с хорошим чувством юмора. Все ребята понимают эти шутки, охотно подхватывают и создает прекрасную атмосферу в сборной", – поделился Пятов в интервью изданию Фокус.

Напомним, Коноплянка пропустил Евро-2020 из-за тяжелой травмы, а сборная Украины достигла стадии 1/4 финала турнира.

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