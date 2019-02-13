Пятов назвал главное преимущество Айнтрахта над Шахтером

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал, какое преимущество немцы имеют над его командой.

"У нас задача – пройти дальше. Будем прикладывать все усилия. Соскучился по футболу, уже два месяца не играли. В этом, наверное, плюс Айнтрахта, они играют официальные матчи. Все-таки товарищеские матчи не похожи на официальные. Ничего, не в первый раз. Будем стараться", – сказал Пятов Футбол NEWS.

Шахтер – Айнтрахт: немецкая команда прилетела в Харьков на матч Лиги Европы

Матч Шахтер – Айнтрахт состоится 14 февраля в 22:00 по киевскому времени на харьковском ОСК Металлист.