Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился мыслями о перспективах своей карьеры в национальной команде и оценил своих преемников.

"Евро-2020 – мой последний большой турнир в сборной? Конечно, я думаю об этом. Давайте доживем до лета, а там посмотрим.

Пятов много ошибается, это влияет на игру сборной Украины, – Гай

Приходит ли Лунин за советом? У него есть Педро Хара, опытный специалист, тем больше он тоже живет в Мадриде. Уверен, Андрей обращается к нему за советом. Я тоже для него открыт, но в основном могу по жизни что-то подсказать. Он воспитаный парень, у него замечательные родители. Он адекватно все воспринимает. Дай Бог, чтобы Андрей и дальше оставался порядочным человеком.

Трубин? Не люблю обсуждать вратарей. Это молодой и перспективный парень, у него все впереди. Он уже сегодня получает игровое время, но еще учится. Для меня важно, какой он человек. Вратаря можно научить прыгать, отбивать мячи. Но нужно переносить это в игру и думать. Сейчас такой футбол, что вратари должны думать на поле, не теряться. Здесь много работы", – цитурует голкипера Tribuna.

Напомним, Андрей Пятов почти всю свою карьеру проводит в Шахтере, за который выступает с 2007 года. Также он провел 95 матчей в футболке сборной Украины.

"У Динамо отримав п'ять "Волг": Лобановський, дзвінок Суркіса, під дулом автомата – інтерв'ю з володарем Золотого м'яча