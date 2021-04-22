"Почетно очень. Действительно горжусь этим. Не буду скрывать, что в душе радуюсь. Наверное, я это заслужил, столько лет был преданным клуба. Жизнь покажет, что дальше. Буду прилагать усилия, чтобы уже Срна (у него 536 матчей – прим.) начинал нервничать. Не все только от меня зависит. Если буду работать и доказывать, может быть, свой шанс получу еще.

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Никогда не ставил личные заслуги выше команды. Для меня команда – самое главное. Если буду стремиться достигать успехов с командой, наверное, буду ставить какие-то личные рекорды, успехи. Поэтому будет у команды все хорошо – и я еще сыграю столько матчей, сколько суждено.

Я не останавливаюсь, работаю над собой. У нас здоровая конкуренция. Это самое главное, что боремся, хотим, чтобы команда вернулась на прежний уровень. Я рад за Степаненко, он заслужил столько сыграть. Главное, чтобы здоровье не подводило. Он еще и меня может догнать", – рассказал Пятов в комментарии Shakhtar News.

Отметим, что голкипер является третьим в списке игроков Шахтера по количеству матчей в составе "горняков" – 468 матчей. Первое место удерживает Дарио Срна, который провел за донецкий клуб 536 поединков.

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