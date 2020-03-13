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Пятов: Надеемся, что все-таки проведем второй матч с Вольфсбургом

10:01 33 Читати українською
Пятов: Надеемся, что все-таки проведем второй матч с Вольфсбургом
Андрей Пятов / фото: ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Вольфсбургом (2:1).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Футбол – игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть. Опять же, зрителей не было, и хорошо было слышно подсказки. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованы.

Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча

Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное -– победа.

Будем надеяться, что все-таки проведем второй матч. Сейчас больше ждем вторника и заседание, на котором будут решать дальнейшую судьбу соревнований. Шансы пока равные. Да, мы выиграли "один тайм", а теперь надо так же собранно и сконцентрировано сыграть во втором матче", – цитирует Пятова пресс-служба Шахтера.

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blog_ava
Вольфсбург – Шахтер – 1:2 – видео голов и обзор матча
00:20
4454
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Лига Европы Вольфсбург - Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
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