Пятов: Надеемся, что все-таки проведем второй матч с Вольфсбургом

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Вольфсбургом (2:1).

"Футбол – игра для зрителей, поэтому, конечно, их не хватало. Все выглядело так, будто матч товарищеский. Ответственность все равно была большая, но с болельщиками всегда приятнее играть. Опять же, зрителей не было, и хорошо было слышно подсказки. А когда футболисты слышат друг друга, всегда легче. Думаю, мы действительно были организованы.

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Наверное, заслужили эту победу своей игрой. Мы готовились, изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны. Пытались закрыть зоны, а также использовать наших быстрых футболистов, что в итоге и произошло. Могли, конечно, увереннее выигрывать, но главное -– победа.

Будем надеяться, что все-таки проведем второй матч. Сейчас больше ждем вторника и заседание, на котором будут решать дальнейшую судьбу соревнований. Шансы пока равные. Да, мы выиграли "один тайм", а теперь надо так же собранно и сконцентрировано сыграть во втором матче", – цитирует Пятова пресс-служба Шахтера.

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