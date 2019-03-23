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Пятов: Мы готовились к такой игре Португалии

08:52 54 Читати українською
Пятов: Мы готовились к такой игре Португалии
Андрей Пятов / Шахтер

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ничью в матче против Португалии.

 

"Считал ли сколько совершил сейвов? Нет, не считал. Для меня главное, чтобы команда не проиграла. Первая игра и сразу против такого соперника, приятно, что не проиграли. Надеюсь, это придаст нам уверенности.

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Начали неплохо первые 15 минут, а затем начались ошибки, стали меньше владеть мячом. Конечно, давил результат, боялись ошибиться. Думаю, со временем наберемся уверенности.

Мы и готовились к такой игре от Португалии. Они в основном делали передачи с фланга, но хорошо играла защита Нам Андрей Николаевич в перерыве сказал, что нужно продолжать в том же духе и ждать своего шанса. У нас было два момента хороших.

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Следующий матч с Люксембургом? Поверьте, нелегко будет. Играли с ними, они доставили нам очень много проблем. Последняя Лига наций показала, что команда умеет играть в футбол", – сказал Пятов после матча.

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Источник: Футбол 24
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Сборная Украины Украина Украина Евро-2020 Португалия - Украина Андрей Пятов Андрей Пятов
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