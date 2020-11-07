Пятов: Мы еще во что-то верим, раз не решаемся продать дом в Донецке
09:18 - Читати українською
Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов рассказал о собственном жилье на оккупированной территории.
"Дом в Донецке пока стоит. Не было ли мысли продать его? Мысли были.
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Но мы еще во что-то верим, раз не решаемся продать. Конечно, маловероятно, но хотелось бы, чтобы к чему-то уже пришли. Я хочу, чтобы Донецк расцвел с новой силой в Украине", – сказал Пятов в интервью шоу "Слава +" на Youtube-канале Люкс ФМ.
Напомним, Андрей Пятов почти всю свою карьеру проводит в Шахтере, за который выступает с 2007 года. Также он сыграл 95 матчей в футболке сборной Украины.
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