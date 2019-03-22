Пятов: Мораесу еще надо выиграть конкуренцию в сборной Украины

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал натурализацию одноклубника Жуниора Мораеса и возвращение в сборную хавбека Гента Романа Безуса.

"Сборная давно не собиралась. Сейчас тренерскому штабу не просто за такой короткий период времени при подготовке к матчу донести до футболистов все свои новые замыслы. Но я знаю, что в нашей команде все профессионалы и на тренировках каждый работает с максимальной концентрацией.

Натурализация Мораеса? Если человек принял гражданство, он гражданин этой страны, значит, Украина для него не пустой звук. Но лучшему на этот момент бомбардиру украинского чемпионата нужно еще выиграть конкуренцию за место в составе сборной. Докажет, что лучше, будет на деле помогать нашей стране добиваться большего авторитета в футбольной Европе.

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Возвращение в сборную Безуса? Я очень рад за Романа. Следил за его матчами в Сент-Трюйдене. В результате он не зря перешел в Гент – команду более высокого уровня.

Также через некоторое время после перерыва рад видеть в коллективе Эдика Соболя, который, наконец, не только начал стабильно играть в основе чешского Яблонца, но и отметился забитым мячом. Защитник не остался незамеченным наставниками сборной (улыбается)", – цитирует Пятова Команда№1.

Отметим, сегодня подопечные Андрея Шевченко будут противостоять сборной Португалии в матче первого тура отбора к Евро-2020.

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