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Пятов: Моя ошибка с пропущенным голом, это жизнь, всякое бывает

09:10 43 Читати українською
Пятов: Моя ошибка с пропущенным голом, это жизнь, всякое бывает
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок Украины против Динамо (1:0).

"Начали мы прекрасно: имели пару возможностей, пару перекладин. Затем гол, наверное, немного надломил, и игра пошла совсем другая. Динамо закрылось, мы атаковали.

Во втором тайме киевляне имели несколько моментов, они могли забить. Думаю, время есть, разберем, только начало сезона.

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Момент с голом? Я опорной ногой подвел себе мяч и получилось, что промахнулся. Вроде после этого все зоны закрыли, но получилось, что Беседин не бил по воротам, а отдал пас. Конечно, неприятно, но это жизнь, всякое бывает", – сказал Пятов в эфире канала Футбол 1.

Напомним, киевляне минимально победили донецкий Шахтер (1:0) и получили Суперкубок Украины.

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Суперкубок Украины

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 21 июля 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 1
Динамо Киев
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Шахтер - Динамо Киев Суперкубок Украины Андрей Пятов Андрей Пятов
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