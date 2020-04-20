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Пятов мог оказаться в Динамо – голкипер сборной Украины выбирал между двумя равноценными предложениями

21:36 34 Читати українською
Пятов мог оказаться в Динамо – голкипер сборной Украины выбирал между двумя равноценными предложениями
Андрей Пятов / Фото из открытых источников

Голкипер "оранжево-черных" Андрей Пятов объяснил, почему предпочел именно Шахтер.

"Было ли предложение от Динамо? Было! Меня вызвали президент Ворсклы и тренер Виктор Васильевич Носов, и сказали, что есть предложение от Динамо. Клуб получит столько-то денег и каких-то игроков в аренду в полтавский клуб. И было такое же предложение по деньгам от Шахтера и игроки в аренду в Ворсклу на полгода (кажется это были Руслан Левига и Адриан Пуканыч).

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Я выбрал Шахтер. Я посоветовался, мне понравилось, что клуб изменил философию, что у них много бразильцев – мне нравился такой подход. И мой тренер Виктор Носов был с "шахтеровским" сердцем, поэтому он тоже немного подсказал мне. Я собрался, поехал подписал контракт и попросил еще полгода доиграть в Ворскле, потому-что команда шла в зоне вылета. Когда уже доиграл сезон, то со спокойной душой поехал в новую команду", – сказал Пятов в интервью программе Цыганык Live.

Напомним, Пятов является воспитанником кировоградского футбола, а его первым профессиональным клубом стала Ворскла. В 2007 году Андрей присоединился к Шахтеру, в котором стал настоящей легендой и дослужился до звания капитана сборной Украины.

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