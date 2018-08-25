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Пятов: Когда выходим на поле расслабленными, то начинаем бегать только после ошибки

08:40 28 Читати українською
Пятов: Когда выходим на поле расслабленными, то начинаем бегать только после ошибки
Андрей Пятов / Фото: соцсети

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился впечатлениями от победы над Олимпиком со счетом 5:2.

"Не сказал бы, что это был очень простой матч, все-таки мы пропустили два мяча: где-то потеряли концентрацию, допустили ошибки в обороне. А вот в атаке действительно получалось много.

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Вообще же все зависит от нас. Когда мы выходим расслабленными на поле, то начинаем бегать уже после того, как делаем какую-то ошибку. В последнее время главный тренер уделяет этому много внимания. Вот и сегодня с первых минут играли в свой футбол, и это вылилось в результат", – цитирует голкипера официальный сайт Шахтера.

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Украина6 тур

Олимпик - Шахтер: Пятница 24 августа 2018

Олимпик
Матч окончен
2 : 5
Шахтер
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Олимпик - Шахтер Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов
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