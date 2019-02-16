Пятов: Каждый мечтает о рождении сына, я наконец-то этого дождался

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями после рождения сына.

"После игры с Айнтрахтом успели с женой заехать домой, а потом поехали в больницу. Я уже, как опытный отец присутствовал на родах, все было прекрасно, спасибо всем за поздравления. Уже не было сил отвечать. Вчера в обед только заснул.

Пятов четвертый раз стал отцом

Каждый родитель мечтает о сыне. Я дождался этого момента. У нас была интересная история, нам сказали на первом УЗИ, что будет девочка. На втором, когда жена ушла без меня, сказали, что у нас мальчик. Жена потом обрадовала.

Конечно, есть мечта, чтобы Лев стал футболистом. Но посмотрим, что он выберет. То, что будет зависеть от меня, я постараюсь выполнить", – рассказал Пятов клубному Youtube-каналу.

Мальчик Лев стал четвертым ребенком Пятова. Также голкипер с женой Юлей воспитывают трех дочерей.