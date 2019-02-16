toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - МИЛАН ШАЛЬКЕ - ФРАЙБУРГ НЬЮПОРТ КАУНТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Пятов: Каждый мечтает о рождении сына, я наконец-то этого дождался

21:27 76 Читати українською
Пятов: Каждый мечтает о рождении сына, я наконец-то этого дождался
Андрей Пятов / Фото: ФК Шахтер

Голкипер донецкого Шахтера Андрей Пятов поделился эмоциями после рождения сына.

"После игры с Айнтрахтом успели с женой заехать домой, а потом поехали в больницу. Я уже, как опытный отец присутствовал на родах, все было прекрасно, спасибо всем за поздравления. Уже не было сил отвечать. Вчера в обед только заснул.

Пятов четвертый раз стал отцом

Каждый родитель мечтает о сыне. Я дождался этого момента. У нас была интересная история, нам сказали на первом УЗИ, что будет девочка. На втором, когда жена ушла без меня, сказали, что у нас мальчик. Жена потом обрадовала.

Конечно, есть мечта, чтобы Лев стал футболистом. Но посмотрим, что он выберет. То, что будет зависеть от меня, я постараюсь выполнить", – рассказал Пятов клубному Youtube-каналу.

Мальчик Лев стал четвертым ребенком Пятова. Также голкипер с женой Юлей воспитывают трех дочерей.

Теги
Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
14
час
:
17
мин
Реал Мадрид
13:00
Жирона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук