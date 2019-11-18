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Пятов: Какие мы герои? Мы сделали то, чего от нас ждали

10:33 37 Читати українською
Пятов: Какие мы герои? Мы сделали то, чего от нас ждали
Андрей Пятов (справа) / Getty images

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями от встречи национальной команды украинскими болельщиками в аэропорту "Борисполь".

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

"Как мы герои? Мы сделали то, чего от нас и ждали. То, что обещали мы и наш тренер – демонстрировать хорошую игру и выйти из группы.

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Знал, что нас встретят, но немного удивлен, что так много пришло людей. Значит, мы заслужили. Очень приятно, что нас любят и ценят", – сказал Пятов в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, "сине-желтые" набрали 20 очков и уверенно выиграли отборочную группу В, впервые в истории сборной не проиграв ни одного матча в квалификации. Украина гарантировала себе место в первой корзине при жеребьевке финальной части Евро-2020. Церемония жеребьевки пройдет 30 ноября в Бухаресте и начнется в 19:00 по Киеву.

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Сборная Украины Евро-2020 Украина Украина Сербия - Украина Андрей Пятов Андрей Пятов
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