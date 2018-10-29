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Пятов эпично получил тортом в лицо как поздравление с юбилейным матчем за Шахтер – видео дня

20 октября 09:10 283 Читати українською
Пятов эпично получил тортом в лицо как поздравление с юбилейным матчем за Шахтер – видео дня
Андрей Пятов провел юбилейный матч за Шахтер / фото: официальный сайт клуба

Игроки Шахтера оригинально поздравили Андрея Пятова с юбилейным 400-м поединком за "горняков".

Матч 12 тура УПЛ Шахтер – Десна стал для голкипера "горняков" Андрея Пятова уже 400-м в составе донецкого клуба.

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По завершении поединка, который закончился победой Шахтера со счетом 1:0, Пятов в раздевалке получил в подарок торт от партнеров по команде.

Впрочем, традиционного задувания свечей не получилось – одноклубники от всего сердца "заехали" тортом прямо в лицо Пятову. Как не сопротивлялся Андрей – все зря. Только после этого голкипер и другие футболисты все же попробовали десерт.

Украина12 тур

Шахтер - Десна: Пятница 19 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
1 : 0
Десна
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Видеоновости футбольные курьёзы Шахтер Шахтер Андрей Пятов Андрей Пятов Шахтер - Десна
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