"Я из Донецка, для меня это вторая война с разницей в несколько лет. Сначала мы очень переживали, потому что потеряли там свой дом, а в Киеве все было неопределенно. Конечно, ценности впоследствии изменились. В какой-то момент начинаешь понимать, что не все в мире так прекрасно: жизнь людей – самая большая ценность, мы помогаем многим людям, особенно переселенцам.

Шахтер раскрыл сумму, заработанную благотворительными матчами с Ромой и Аяксом

В первые дни (после полномасштабного вторжения – прим.) я был под влиянием сильного выброса адреналина. Когда я вез семью на запад Украины, позвонил другу из Киева, хотел вернуться. В начале войны многие мужчины убегали, но наши "мальчики" ловили диверсантов и говорили им, что мы как нация не сдадимся.

Я тоже хотел пойти в армию, но мой друг сказал мне помогать социально, потому что я могу использовать свой статус, например, участвуя в благотворительных матчах. Деньги, которые мы собирали вместе с Шахтером, мы жертвовали в армию", – рассказал Пятов в интервью Sportowe Fakty.

"Соловйов прифотошопив мені Ейхмана і понеслось": за ним полювала русня – Афган, футбол і Ахметов, що нагадує Наполеона