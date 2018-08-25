Пятов: Я и сейчас помогаю раненым бойцам, а Шахтер дальше плохой, что бы мы не делали

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о благотворительных проектах и конфликте с ультрас группировок Kharkiv City Patriots, The Club и организации националистов "Национальный корпус".

"Я завожусь от несправедливости. Говорят, что спорт вне политики, но политика окружает все. Есть некоторые моменты, тем более по отношению к нашим футболистам, когда к нам приходили, говорили и обвиняли. Это заводит. После этого инцидента, много хотелось сказать.

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Люди пришли за деньги, я это знаю. Все это естественно, все это надо было. Вот этот момент разозлил меня. Люди пришли с конкретными словами, они не знали больше о чем говорить. Я им отвечаю, но от них конкретики нет, они отвечают заученными фразами. Заучили, что Ракицкий гимн не поет, а я фотографировался с сепаратистами.

Я им объяснил, как это произошло. Это было уже давно, многое изменилось. Это был апрель, только начались эти волнения. Стояли автоматчики у ресторана, мимо которого мы проезжаем по дороге на базу. У нас две тренировки в день – проезжаем мимо четыре раза. Они первый раз смотрели, второй смотрели, а на третий говорят: "Давай". Вот я и попался.

Прошло уже полтора года, и кто-то нашел в социальных сетях это фото. Это же надо было кому-то выложить. За это время я уже сколько матчей сыграл за сборную Украины, пел гимн, мы оплатили две операции военным.

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Я объясняю людям, что мы не хотим пиариться, об этом никто не знал. К нам обратились, а мы помогли. Я и сейчас помогаю. Четыре года прошло, а мы все равно плохие – чтобы ты не делал. Это надоедает, у меня же семья.

А футболки... Все думают, что футболки помогут всем, но забыли об онкобольных детях. Жены футболистов Шахтера создали Charity Team, собрали деньги и помогли Охматдету – подарили 40 компьютеров. Месяца четыре назад вытащили 16-летнего парня, который болел раком. Я никогда об этом не говорил, но сегодня я завелся и выговорился. Единственный наш пиар – это футбол", – сказал голкипер в программе Вацко Light.