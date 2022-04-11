Харьковский Металлист продолжает проводить товарищеские поединки во время сборов в Турции – на этот раз подопечные Александра Кучера разгромили норвежскую Ховдебигду.

Товарищеские матчи

Металлист – Ховдебигда – 5:0

Голы: Сарапий, ?, Цвиренко, ?, Горбунов, ?, Кайдалов, ?, Банада, ?

Пятов и Ракицкий вышли в первом тайме в составе Металлиста и помогли оформить комфортное преимущество. Сначала Сарапий замкнул подачу из стандарта, а Цвиренко удвоил преимущество после индивидуальных действий Подлепенца.

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На вторую половину Кучер выпустил несколько другой состав – Пятов и Ракицкий были заменены в перерыве. Горбунов запер навес Демченко, а Кайдалов и Банада завершили избиение соперника.

Напомним, Металлист находился в Турции, когда россияне напали на Украину. Поэтому харьковчане остались за границей и продолжают поддерживать форму.

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