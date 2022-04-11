Пятов и Ракицкий помогли Металлисту разбить соперника из Норвегии
Харьковский Металлист продолжает проводить товарищеские поединки во время сборов в Турции – на этот раз подопечные Александра Кучера разгромили норвежскую Ховдебигду.
Товарищеские матчи
Металлист – Ховдебигда – 5:0
Голы: Сарапий, ?, Цвиренко, ?, Горбунов, ?, Кайдалов, ?, Банада, ?
Пятов и Ракицкий вышли в первом тайме в составе Металлиста и помогли оформить комфортное преимущество. Сначала Сарапий замкнул подачу из стандарта, а Цвиренко удвоил преимущество после индивидуальных действий Подлепенца.
Металлист отпустил очередного легионера в чемпионат Аргентины
На вторую половину Кучер выпустил несколько другой состав – Пятов и Ракицкий были заменены в перерыве. Горбунов запер навес Демченко, а Кайдалов и Банада завершили избиение соперника.
Напомним, Металлист находился в Турции, когда россияне напали на Украину. Поэтому харьковчане остались за границей и продолжают поддерживать форму.
Россия напала на Украину: адвокат россиян Леоненко уволен, сын Бекхэма дает свадебные деньги на битву с рашизмом (LIVE)