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Пятов и Кадар вошли в команду недели FIFA 19

21:23 60 Читати українською
Пятов и Кадар вошли в команду недели FIFA 19
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера Андрей Пятов и защитник Динамо Тамаш Кадар вошли в команду недели FIFA 19.

EA Sports опубликовала команду 28-й недели в FIFA 19. В нее вошли голкипер Андрей Пятов и защитник Тамаш Кадар. Разработчики выпустили обновленные карточки 23 игроков, которые лучше всего себя проявили на прошлой неделе.

Пятов находиться в топ-7 лучших игроков отбора к Евро-2020 по версии УЕФА

Основной состав команды недели

Марко Дмитрович (Эйбар / Сербия) – 82
Эктор Морено (Реал Сосьедад / Мексика) – 81
Камиль Глик (Монако / Польша) – 85
Жорди Альба (Барселона / Испания) – 89
Нико Шульц (Хоффенхайм / Германия) – 84
Миралем Пьянич (Ювентус / Босния и Герцеговина) – 88
Денис Черышев (Валенсия / Россия) – 81
Поль Погба (Манчестер Юнайтед / Франция) – 91
Эден Азар (Челси / Бельгия) – 94
Мемфис Депай (Лион / Голландия) – 86
Седрик Бакамбу (Бейцзин Гоань / ДР Конго) – 84

Запасные

Андрей Пятов (Шахтер / Украина) – 82
Николо Барелла (Кальяри / Италия) – 81
Тамаш Кадар (Динамо Киев / Венгрия) – 81
М′Байе Ньянг (Ренн / Сенегал) – 81
Эран Захави (Гуанчжоу Фули / Израиль) – 83
Хосе Саломон Рондон (Ньюкасл / Венесуэла) – 84
Стив Мунье (Хаддерсфилд / Бенин) – 81

Резерв:

Константинос Лайфис (Стандард / Кипр) – 80
Седрик Амисси (Аль-Таавун / Бурунди) – 80
Давид Аккам (Филадельфия Юнион / Гана) – 78
Элиф Элмаз (Фенербахче / Македония) – 76
Марко Манкозу (Лечче / Италия) – 74

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