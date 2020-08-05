toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Лига Европы
ШАХТЕР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Пятов и экс-звезда Шахтера присоединились к флешмобу игроков Лиги Европы – трогательное видео

20:06 - Читати українською
Пятов и экс-звезда Шахтера присоединились к флешмобу игроков Лиги Европы – трогательное видео
Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

УЕФА решил привлечь участников Лиги Европы для благодарности врачам, которые борются с пандемией.

68’ Давид Хочолава
 
Джон Энтони Брукс 70’
68’ Давид Хочолава
70’ Джон Энтони Брукс

УЕФА обнародовал видеоролик, на котором представители Лиги Европы обращаются со словами благодарности к медикам. Свое "спасибо" борцам с коронавирусом сказал также и голкипер сборной Украины Андрей Пятов.

Лунин оценил соперничество с Пятовым в сборной Украины

"Это #Спасибо является символом признания в европейском футболе ключевых работников на передовой пандемии", – говорится в объяснении УЕФА под видео.

Стоит отметить, что к акции также присоединился бывший хавбек Шахтера Генрих Мхитарян, который сейчас защищает цвета Ромы.

Посів Шахтаря в Лізі чемпіонів, варіанти Динамо та всі розклади для Зорі, Десни і Колоса в Лізі Європи

blog_ava
Главные новости футбола 4 августа: Луческу в Динамо не может собрать боевой состав, Ман Сити оформил классный трансфер
07:00
21923
Теги
Лига Европы Шахтер Шахтер УЕФА Видеоновости коронавирус Шахтер - Вольфсбург Андрей Андрей Пятов Генрих Генрих Мхитарян
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
25
мин
Интер
22:00
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук