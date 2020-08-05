Пятов и экс-звезда Шахтера присоединились к флешмобу игроков Лиги Европы – трогательное видео

УЕФА решил привлечь участников Лиги Европы для благодарности врачам, которые борются с пандемией.

УЕФА обнародовал видеоролик, на котором представители Лиги Европы обращаются со словами благодарности к медикам. Свое "спасибо" борцам с коронавирусом сказал также и голкипер сборной Украины Андрей Пятов.

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"Это #Спасибо является символом признания в европейском футболе ключевых работников на передовой пандемии", – говорится в объяснении УЕФА под видео.

Стоит отметить, что к акции также присоединился бывший хавбек Шахтера Генрих Мхитарян, который сейчас защищает цвета Ромы.

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